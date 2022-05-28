Майская велопрогулка стартовала (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге проходит традиционная майская велопрогулка.

Первые участники стартовали от ТРЦ Veer Mall на проспекте Космонавтов, 108Д, в Орджоникидзевском районе. Велосипедистам предложили три маршрута: малый – 17 км, средний – 45 км, большой – 61 км.

Как сообщают организаторы, на старте каждый участник получает распечатанную маршрутную карту, по которой ориентируется. На протяжении всего маршрута стоят контрольные пункты (КП), где обязательно нужно отметиться. Они расположены в следующих точках:

Калиновский лесопарк (координаты 56.918149, 60.663453) – для всех маршрутов; ЕКАД (средний и дальний маршруты, координаты 56.905659, 60.751987); Шиловское водохранилище (дальний маршрут, координаты 56.921150, 60.854958); Александровский пруд (средний и дальний маршруты, координаты 56.887171, 60.795941); Озеро Шарташ (средний и дальний маршруты, координаты 56.853652, 60.67726.

На КП велосипедистов встретят волонтеры с запасом воды. Также на КП разместятся точки продажи питания.

Финиш назначен также на проспекте Космонавтов, 108д, сегодня в 21:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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