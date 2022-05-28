В центре Екатеринбурга мужчину-пешехода задавили насмерть (ФОТО)

Сегодня днем на перекрестке улиц Челюскинцев и Московской в Екатеринбурге в ДТП погиб человек. Очевидцы говорят, что его переехала фура.

В пресс-службе городского ОГИБДД «Новому Дню» сообщили, что мужчина 1982 г.р. переходил проезжую часть в неположенном месте и погиб на месте ДТП. Более подробную информацию в инспекции обещали предоставить позже.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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