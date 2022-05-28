В Екатеринбург пришли ливни, местами – с градом (ФОТО)

Днем на Екатеринбург обрушились сильные ливни, местами – с градом. На непогоду, в частности, жалуются жители Юго-Западного микрорайона, Академического района и центра города.

Как уже сообщал «Новый День», в последние дни синоптики уже несколько раз предупреждали Свердловскую область о непогоде: обещали очень сильные дожди, грозы, порывистый ветер и град. В приложении «Яндекс. Погода» видно, что сильные дожди накрыли практически всю территорию Екатеринбурга.

ГУ МЧС России по Свердловской области просит соблюдать меры безопасности. «Если на улице вас застал град, найдите укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, а это может нанести вам повреждения», – напоминают спасатели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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