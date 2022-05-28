Началось остекление строящейся Ледовой арены УГМК (ФОТО)

В Екатеринбурге начались работы по остеклению строящейся Ледовой арены УГМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отдельных секторах стены застеклены уже на трех этажах.

Напомним, старт строительства Многофункциональной Ледовой арены на 15 000 зрителей в Екатеринбурге был дан 31 октября 2019 года министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и генеральным директором УГМК Андреем Козицыным. Кроме хоккейных матчей оснащение Ледовой арены позволит проводить соревнования еще по 11 видам спорта: фигурному катанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу и др. Также ледовую арену можно будет трансформировать под концертно-развлекательную площадку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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