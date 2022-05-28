Иномарка сбила мотоциклиста (ФОТО)

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Фурманова, у дома 113а, автомобиль «Ниссан» столкнулся с мотоциклом.

Как сообщили «Новому Дню» в городском ОГИДД, «Ниссан» заворачивал налево во двор, мотоцикл ехал прямо. Водителя мотоцикла повезли в ГКБ № 36 с тупой травмой живота.

ГИБДД обращается к водителям: при осуществлении маневров вам нужно быть предельно внимательными, соблюдать ПДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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