Иномарка сбила мотоциклиста (ФОТО)

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Фурманова, у дома 113а, автомобиль «Ниссан» столкнулся с мотоциклом.
Как сообщили «Новому Дню» в городском ОГИДД, «Ниссан» заворачивал налево во двор, мотоцикл ехал прямо. Водителя мотоцикла повезли в ГКБ № 36 с тупой травмой живота.
ГИБДД обращается к водителям: при осуществлении маневров вам нужно быть предельно внимательными, соблюдать ПДД.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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