На рельсах был посторонний предмет: в ГИБДД рассказали о причинах схода трамвая на Радищева (ФОТО)

Сегодня утром трамвай № 33 на Радищева сошел с рельсов, врезался в другой трамвай, легковушку Mazda и перегородил дорогу. По данным ГИБДД, в желобе на рельсах был посторонний металлический предмет.

«На улице Радищева произошло столкновение двух трамваев с автомашиной Mazda. По предварительной информации, водитель трамвая 33-го маршрута двигался по Московской. Совершая поворот на Радищева, трамвай съехал с рельсов, столкнулся с встречным трамваем № 21 и машиной. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

При осмотре места происшествия на рельсах в желобе нашли металлический предмет, какой – не уточняется.

По данным корреспондента «Нового Дня», трамвай № 33 уже убрали с дороги, освободив полосы для движения автомобилей. Но оба трамвая до сих пор стоят на рельсах. Один из них серьезно поврежден. На месте работают аварийные службы и сотрудники ГИБДД.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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