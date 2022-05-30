На Урале начался грибной сезон (ФОТО)

В уральских лесах пошли первые грибы. И это не только сморчки, которые обычно появляются весной. Свердловчане уже собирают целые корзины маслят и подберезовиков. По отзывам жителей, самые урожайные места – пригород Екатеринбурга, Первоуральска, Сысерти и Каменский район. Но все-таки найти грибную полянку не так просто.

«Я встала в 6 утра в субботу и отправилась в лес. Маслята и сморчки есть, но их немного. Искать пришлось долго», – рассказала жительница Екатеринбурга Анна Абсалямова.

Жители Сысертского района сообщают, что в местном лесу в воскресенье за один час набрали два ведра маслят. А вот в лесах под Дегтярском грибов не обнаружилось, рассказала еще одна собеседница агентства, зато обильно цветет черника.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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