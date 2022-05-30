«Вместе ярче»: на Плотинке спасали «пострадавшего» и получали призы (ФОТО, ВИДЕО)

В Историческом сквере Екатеринбурга прошла уже традиционная для Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» обучающая игра-акция «Вместе ярче». Участникам, которых встречал пушистый оранжевый апельсин, предлагались две темы: энергосбережение и безопасность тепла.

Квест по энергобезопасности от «Т Плюс»

«Сегодня в сквере проходит квест под названием «Майский экстрим», здесь более тысячи детей, и мы не могли упустить такую возможность. Мы проводим свои этапы квеста – «Безопасность тепла» и «Вместе ярче», – рассказала «Новому Дню» руководитель пресс-службы Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Светлана Тимченко. – Нам как социально ответственной компании нужно, чтобы все соблюдали правила безопасности. Вблизи открытых люков, вблизи теплотрасс, вблизи разливов горячей воды. Для нас очень важно, чтобы никто не пострадал. Мы проводим свои мероприятия в игровой форме, иногда даже в форме новогодней елки, и ребятам очень нравится. Они грамотно отвечают, уже знают, что делать и куда звонить, если они видят открытый люк». Добавим, если с вопросами безопасности справляются почти все, то с теоретической частью – откуда в домах берется тепло и горячая вода – дело обстоит немного сложнее. Энергетики объясняли, что тепло в домах горожан – это постоянный и очень ответственный труд многих людей.

Специалисты компании задавали гостям вопросы, за правильные ответы на которые победители получали призы – например, в виде лампочки, наполненной конфетами. Детям и взрослым предлагали назвать известные им электростанции в Екатеринбурге и его окрестностях, а также проверяли – знают ли дети правила безопасности. Например, что следует делать, если увидел на дороге открытый люк. Правильный ответ – обойти его и сообщить взрослым. На закрытый люк, напомнили специалисты ЕТК детям, ни в коем случае нельзя наступать или прыгать на нем (даже если очень хочется). Особым аттракционом стало в этот раз «спасение рабочего», в роли которого выступал манекен. По легенде, он упал в теплокамеру, и его нужно было поднять с помощью специального механизма.

Вторая тема – энергосбережение. По словам сотрудницы пресс-службы Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Ольги Волковой, в наше время даже дети понимают важность экономии энергии, но всегда полезно напомнить об этом. «Мы рассказываем и детям, и подросткам, и взрослым, как экономить ресурсы. Что цифры в квитанциях – это не просто цифры, за ними стоит энергоэффективное поведение, которое должно прививаться всем жителям Екатеринбурга», – рассказала она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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