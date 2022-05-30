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Понедельник, 30 мая 2022, 10:42 мск

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В музей УГМК привезут карьерный БелАЗ

В музейный комплекс УГМК вскоре привезут самый большой автомобиль в мире – карьерный БелАЗ. Его отправят на Урал из другого региона – чтобы транспортировать махину в Верхнюю Пышму, придется разобрать его на части, а в музейном комплексе вновь собрать. Как передает «Новый День», планируется разместить БелАЗ неподалеку от скульптуры «Рабочий и колхозница», там уже представлена карьерная техника, например, шагающий экскаватор.

Напомним, БелАЗы могут перевозить несколько сотен тонн грузов, в основном, они используются в карьерах на добыче руды и полезных ископаемых. Машина настолько велика, что диаметр колеса в два раза больше среднего человеческого роста.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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