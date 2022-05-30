Таскали машины зубами и удерживали газующие мотоциклы – как прошли соревнования по силовому экстриму (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на площадке Академии единоборств РМК прошел турнир силовому экстриму, на котором 13 атлетов со всей страны демонстрировали богатырскую силу. Турнир начался с показательных выступлений ветеранов силового экстрима. Тренер Академии единобороств РМК Алексей Мельников зубами вытащил с парковки четырехтонный Mercedes, а затем на вытянутых руках держал два мотоцикла, работающих на полную мощность.

Мужик тащит машину зубами

Несколько часов силачи соревновались в пяти дисциплинах: подъем автомобиля и гири 52 кг, бег с коромыслом 330 кг и чемоданами по 110 кг, удержание в раме камней по 120 кг. Два первых места в категориях до 80 кг и до 105 кг достались уральским спортсменам, а остальные медали взяли атлеты из Перми, Краснодара и Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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