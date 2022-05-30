В День борьбы с курением в «Гринвиче» можно будет проверить здоровье легких

В торговом центре «Гринвич» 31 мая с 11 до 18 часов пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню без табака. Все желающие могут пройти быстрый медицинский осмотр и проверить здоровье легких. Тех, кто хочет бросить курить, проконсультирует клинический психолог, он даст практические советы, как избавиться от вредной привычки.

Медицинский осмотр будет проводиться в том же помещении, где раньше располагался пункт вакцинации от Covid-19. Врачи ЦГКБ № 6 проведут скрининговое обследование всех желающих. Так, в пункте можно сделать спирометрию, сдать кровь на глюкозу и холестерин, узнать свои антропометрические данные, сатурацию, уровень артериального давления, обследоваться у оптометриста, стоматолога, врача-гигиениста. Предварительной записи не требуется. Но для обследования нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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