В курином фарше обнаружили опасную сальмонеллу, устойчивую к антибиотикам

Специалисты Россельхознадзора нашли зараженный бактериями фарш из курицы. Причем пробы привезли представители свердловского предприятия, которое выпускает этот полуфабрикат, – «в целях производственного контроля качества и безопасности выпускаемой продукции». В лаборатории выяснилось, что сделали они это не зря. Проведя микробиологические испытания, специалисты выявили в фарше сальмонеллу группы С, которая устойчива к антибиотикам и дезинфицирующим средствам, а также выживает в условиях экстремального холода и вызывает сальмонеллез.

«К счастью, зараженный сальмонеллами фарш не попал на прилавки магазинов. Производственный контроль выполняется предприятием-производителем до того, как товар будет выпущен в обращение», – сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора, не уточнив, что за предприятие выпускало опасный продукт.

Екатеринбург, Елена Сычева

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