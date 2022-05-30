Два уголовника забили случайного прохожего ножкой от табуретки и лопатой (ФОТО)

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве, в котором обвиняются двое ранее судимых мужчин.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 29 июля 2021 года. Обвиняемые отмечали день рождения одного из них, пили спиртное. Затем во дворе дома на улице Карла Маркса вступили в конфликт со случайным прохожим 1989 г.р. Злоумышленники избили его, в том числе ножкой от табуретки, а затем засунули в багажник «ВАЗ-2114» и поехали в лес. Там они добили жертву руками, ногами и саперной лопаткой.

Согласно заключениям психолого-психиатрических экспертиз, оба подсудимых полностью вменяемы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что про подозрительных мужчин на легковушке в полицию сообщили бдительные граждане. Спустя буквально 30 минут машину остановили на улице Ленина в Каменске-Уральском. Оказалось, что обвиняемые бросили тело убитого в 30 метрах от дороги, недалеко от села Новоисетского, а затем вернулись в город. Подозреваемыми оказались двое ранее судимых местных жителей. Водитель 14-й модели «Лады» – гражданин Иванников – был судим за мошенничество и грабеж, а его подельник Малыгин – за грабеж, угон, кражи, угрозу убийством и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. «Шокированные столь быстрым разоблачением, фигуранты не стали кочевряжиться, демонстрируя сыщикам опытность и матерость, а дали признательные показания, добровольно показав место, где бросили убитого. Предполагаемое орудие преступления было найдено оперуполномоченными в автомашине», – рассказал Горелых.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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