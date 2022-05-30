Магазины переходят на оплату по QR-кодам как альтернативу Apple Pay и Google Pay

Магазины и Центробанк внедряют использование системы быстрых платежей как альтернативу больше не работающим в России Apple Pay и Google Pay. С 1 июня Банк России начнет тестирование бесконтактной оплаты через смартфон с помощью NFC-технологии по СБП, но такой вариант будет недоступен владельцам «яблока». Тем не менее способ расплатиться телефоном без использования пластиковой карты есть – по QR-коду.

За последние месяцы существенно выросло число торговых точек, где принимают платежи по СБП: их уже 243 тысячи, причем популярнее всего такой вид оплаты у компаний малого и среднего бизнеса – 219 тысяч (в конце 2021 года было 177 торговых точек, из которых 161 – малый и средний бизнес). Впрочем, и крупные сети подключают систему быстрых платежей. Так работают «Магнит», «Красное и белое», «Детский мир», «Капика», «Мимимода» и другие.

Однако до сих пор СБП в России более популярна как способ перевода денег: по данным Центробанка, каждый третий житель страны пользуется СБП. В I квартале этого года 43 миллиона человек совершили операции с помощью этого сервиса, но покупок было гораздо меньше. Как сообщили в пресс-службе НСПК, за первые три месяца этого года более шести миллионов человек оплатили покупки через СБП, прошло 16 миллионов таких покупок общей суммой в 63 миллиона рублей. Это статистика по России, данные по Свердловской области в НСПК не предоставили. Для сравнения: в IV квартале прошлого года было сделано 9,5 млн покупок на 40 миллиардов, таким способом рассчитались 3,8 миллиона человек. Пока для покупателей сохраняется один существенный минус от оплаты по QR-кодам: банки за такие операции не начисляют кешбэк. Но, вероятно, популярность СБП будет расти – в России банковские сервисы очень развиты, многие покупатели уже привыкли не брать с собой пластиковые карты.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»