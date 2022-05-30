На Урал привезли крупную партию бычьей спермы из США

Сегодня в грузовом терминале Кольцово принимали особо крупную партию бычьей спермы из США и Канады – всего 1560 доз. Весь семенной материал проверили специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Нарушений они не нашли. Теперь материалы разойдутся по хозяйствам Свердловской и Челябинской областей и Республики Башкортостан.

Ранее специалисты задержали крупную партию бычьей спермы – 41 400 доз- в Курганской области на границе с Казахстаном. Материал пытались ввезти в Россию, но у транспортников не нашлось приложения копии ветеринарного сертификата, который бы подтвердил эпизоотическое благополучие и безопасность замороженной продукции для животноводства.

Также в феврале этого года депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер потребовал проверить минсельхзоз региона на предмет выделения субсидий на покупку спермы быков из США. «Средства областного бюджета направляем на поддержку наших друзей за океаном. Безусловно, в угоду этому гробим собственное племпроизводство, которое нисколько не уступает заокеанскому. Эффективность этих расходов сомнительна, так как увеличения численности маточного поголовья в популяции крупного рогатого скота Свердловской области нет», – писал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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