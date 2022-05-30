«Эвакуация – величайшая из битв»: в Екатеринбурге презентовали уникальный проект (ФОТО)

В Музее истории Екатеринбурга состоялась презентация проекта «Эвакуация. Величайшая из битв Второй мировой войны». Для создания книги, в которой более 200 страниц, были использованы сотни архивных документов и фотографий, многие из которых ранее не публиковались, а также воспоминания свердловчан – ветеранов тыла и людей, которые были эвакуированы на Урал еще детьми.

В книге пять глав, посвященных разным сторонам жизни эвакуационного Свердловска – промышленности, пространству, железной дороге, культуре, повседневности. Их авторами стали известные уральские ученые. Огромную помощь проекту оказали начальник СвЖД Иван Колесников и председатель Уральского Банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на презентации подчеркнула: «Индустриальный облик нашего города сформировался именно в эти годы. Мы ковали победу для всей страны. И сейчас мы видим уникальное издание, которое должно быть в каждой свердловской семье». Она также добавила, что тема будет продолжена: в планах городских властей – создание полноценного музея эвакуации.

Председатель Уральского Банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов рассказал, что проект «Эвакуация» не ограничивается только книгой. «Это не только книга, это еще и сайт музей-эвакуации.рф и целый комплекс мероприятий, в том числе лекций в учебных заведениях. Это благодарность нашим предкам», – сказал он.

Директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский считает, что тема эвакуации необыкновенно важна для уральской столицы, и что Свердловск до нее и после – это два разных города. «Приехало так много предприятий, что пришлось создавать в городе новые административные районы. Если говорить о том, что сегодня представляет собой наш экономический потенциал, то подавляющая часть этих предприятий были эвакуированы. Появились новые отрасли науки. Огромная роль в культуре – вот только недавно открывали «Эрмитаж Урал». Это фактически два разных города», – заявил ученый.

Добавим, гостям презентации показали театрализованную постановку на тему эвакуации. Ее участники сообщили: в годы войны в Свердловск эвакуировали 842 завода, более 40 тысяч человек – в основной из Ленинграда, Москвы и с Украины. «Ехали все. Заводы, театры, музеи, зоопарки. Эвакуировались артисты, композиторы, писатели. В 1943 был объявлен конкурс на лучшую песню, посвященную трудовому подвигу свердловчан. Его выиграли поэт Агния Барто и композитор Тихон Хренников, написавшие песню «Уральцы».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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