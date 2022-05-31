С клещевым энцефалитом в больницы попали 38 человек, из них 16 – дети

В Свердловской области клещи покусали более 15 тысяч человек, из которых 3352 – дети и подростки. Однако это меньше, чем в прошлом году.

В больницах с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» находятся уже 38 человек, в том числе 16 детей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. С боррелиозом госпитализированы 102 человека (41 ребенок). В лабораториях с начала сезона обследовали около 5,3 тысячи клещей, в 39% случаев у особей обнаружили возбудитель боррелиоза, в 1,3% случаев – энцефалита, более чем у 3% – другие инфекции.

Эпидемиологи назвали наиболее опасные муниципалитеты, где зарегистрировано больше всего покусанных: Ирбит, Тавда, Каменск-Уральский, Талица, Алапаевск, Староуткинск и другие.

Акарицидная обработка на сегодняшний день проведена на 9,4 тысячи гектаров – это 92,6% от плана.

Напомним, в случае обнаружения клеща нужно немедленно обратиться в ближайший травмпункт для его извлечения. После этого особь обследуют в лаборатории, а пострадавшему назначат лечение (иммуноглобулин или антибиотик).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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