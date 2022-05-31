Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области снова повышен

В Свердловской области за неделю сезонными вирусными инфекциями заболели более 16 тысяч человек. Эпидпорог по ОРВИ превышен на 14%, хотя по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 2,6%.
По данным Роспотребнадзора, 61% заболевших – дети, причем в большинстве случаев болеют дети садичного возраста. Лабораторные исследования чаще всего выявляют риновирусы (в 33,3%), а также сезонные коронавирусы, вирусы парагриппа.
Больше всего заболевших в поселке Уральский, ЗАТО Свободный, в Краснотурьинске, Полевском и Богдановиче. В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ пока не превышен: за неделю зарегистрировано 7600 случаев.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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