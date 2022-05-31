Дома сельских медиков и педагогов подключат к газу на льготных условиях

Медицинские и педагогические работники, живущие в поселках городского типа или сельской местности, могут быть включены в список льготников на подключение газа. Такое предложение направил губернатор Евгений Куйвашев депутатам заксобрания. По оценкам регионального министерства социальной политики, речь может идти о почти 3 тысячах человек.

В ДИПе сообщили, что инициатива главы региона будет рассмотрена депутатами на ближайшем пленарном заседании заксо 7 июня.

Добавим, в рамках президентской программы по социальной газификации в Свердловской области подключили к газу уже 1,7 тысячи домов. Еще к 4 тысячам домовладений подведены газопроводы. При этом общее количество заявок на участие в программе составляет 35 тысяч, по 15 тысячам из которых уже заключены договоры.

Ранее Евгений Куйвашев заявлял, что к концу 2024 года в Свердловской области по программе догазификации подключат почти 39 тысяч домовладений, а к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.

Напомним, что сейчас до границ домовладений газ подводят бесплатно. За оборудование внутри участка хозяин должен платить сам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»