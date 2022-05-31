В Екатеринбурге объявили сбор одежды для детей к 1 июня

В Екатеринбурге благотворительный проект «Вещь добра» совместно с Академией единоборств РМК запустили акцию «Чужих детей не бывает». Она проходит уже в третий раз. В бокс, установленный возле Академии на Шейнкмана, 121А, несут одежду, обувь и игрушки. Контейнер будет стоять с 10:00 до 20:00 до 3 июня включительно у главного входа в спортивный центр. Принести старые или новые вещи для детей могут все желающие.

«После специальной обработки от вирусов и бактерий, химчистки и ремонта одежда, обувь и игрушки будут распределены по семьям из Екатеринбурга и Свердловской области», – напомнили организаторы проекта «Вещь добра».

Екатеринбург, Елена Сычева

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