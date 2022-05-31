«Мясо можно выклянчить». Организаторы фестиваля барбекю рассказали, чем будут кормить посетителей

В Екатеринбурге в ближайший уикенд пройдет фестиваль барбекю, который состоится уже в 11-й раз. Он пройдет в этот раз не в парке Маяковского или в Историческом сквере, а на площади 1905 года. Там расположится гриль-зона, где повара из разных ресторанов будут готовить еду. В основном, мясо. «Шашлыки, стейки, креветки, все на гриле», – рассказала сегодня на пресс-конференции организатор фестиваля Наталья Черепанова.

На фестивале пройдут и чемпионаты по барбекю – среди профессионалов, юниоров и любителей. «Ребята когда готовят мясо, одну порцию можно будет выклянчить. Они вправе распоряжаться ей, как хотят, и, как правило, отдают ее на зрительское меню», – сообщила судья фестиваля Ирина Капралова.

Также на площади 1905 года откроются Сырная улица, где будет представлена в основном местная молочная продукция, и Зеленая улица с закусками, десертами и напитками.

Екатеринбург, Елена Сычева

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