Голосование по выбору парка для благоустройства продлили

В Свердловской области на сутки продлили голосование по выбору парков, которые получат деньги на благоустройство в следующем году. «Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году продлено до 31 мая», – написал в своем телеграм-канале министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Добавим, сегодня вице-мэр по благоустройству Екатеринбурга Алексей Бубнов должен был объявить, какая территория победила на голосовании в столице региона. Но брифинг без объяснения причины отменили.

Екатеринбург, Марина Иванова

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