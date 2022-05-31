В Екатеринбурге временно закроют улицу Любви

Специалисты ООО «Управление коммерческой недвижимостью» закроют движение транспорта в Солнечном микрорайоне по улице Любви, на её пересечении с Солнечными аллеями (отрезок между жилыми кварталами № 2 и № 5) с 20 июня по 16 июля 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением работ по строительству тепловой сети. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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