С 1 июня в Свердловской области увеличен прожиточный минимум на 2022 год. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.

С сегодняшнего дня прожиточный минимум на душу населения составляет 13 501 рубль, для трудоспособного населения – 14 717 рублей, для пенсионеров – 11 612, для детей – 14 156 рублей в месяц.

Предыдущая редакция постановления была принята в декабре 2021 года. Там были указаны следующие цифры: для трудоспособного населения – 13 тысяч 379 рублей, для пенсионеров – 10 тысяч 556 рублей, на душу населения – 12 тысяч 274 рубля в месяц, для детей – 12 тысяч 869 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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