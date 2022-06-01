Академический район получит 36,7 млн на создание собственной администрации

В Академическом районе в этом году приступят к строительству административного здания. На эти цели из городской казны будет направлено 36,7 миллиона рублей. Дополнительные средства учтены в корректировке бюджета, как следует из доклада начальника финансового департамента Анны Турунцевой на заседании комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской думы.

Как ранее писал «Новый День», первый камень на месте будущей администрации района заложили в октябре прошлого года. Здание будет располагаться вблизи Преображенского парка, недалеко от дома № 57 по проспекту Академика Сахарова. Предполагается, что работы по возведению объекта завершатся к 2023 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»