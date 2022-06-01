Назначен новый начальник Главархитектуры Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил нового начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Вместо Алексея Храмова на эту должность назначен Руслан Габдрахманов, который с 2016 года возглавлял МБУ «Мастерская генерального плана» Екатеринбурга. Руслан Габдрахманов вступил в должность начальника департамента сегодня, 1 июня 2022 года.

В пресс-службе мэрии рассказали, что Габдрахманов родился в 1988 году в поселке Мортка Тюменской области, но учился сначала в Екатеринбурге, в УрФУ, а потом проходил переподготовку в Московском архитектурном институте и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В 2008 году Руслан Габдрахманов устроился на должность специалиста 1-й категории в Екатеринбургскую мастерскую генплана. За время работы неоднократно был повышен. Последние 6 лет работал в должности начальника учреждения.

Предыдущий начальник департамента, Алексей Храмов, был назначен на эту должность 25 февраля 2019 года. До этого он работал лавным инженером ОАО «Синара-Девелопмент» и заместителем генерального директора – руководителем службы заказчика АО «Синара-Девелопмент». В мэрии заявили, что он покинул свое место по собственному желанию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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