Департамент архитектуры Екатеринбурга возглавил выходец из «Синары»

В администрации Екатеринбурга новое назначение. Начальником департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений назначен Алексей Храмов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, он работает с понедельника, 25 февраля.

Ранее Алексей Храмов работал главным инженером компании «Синара Девелопмент» и непосредственно участвовал в строительстве «Екатеринбург-Экспо».

Напомним, до октября 2018 года департамент архитектуры возглавлял Михаил Губин. В мэрию Екатеринбурга он пришел в июне 2004 года, а ушел – вскоре после избрания мэром Александра Высокинского. 12 февраля 2019 года Губин был назначен вице-мэром Омска, здесь он также курирует департамент строительства.

Екатеринбург, служба информации

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