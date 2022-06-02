В Екатеринбурге заработал аналог московского «Активного гражданина»

В Екатеринбурге с июня заработал в полноценном режиме местный аналог приложения «Активный гражданин», которое несколько лет назад запустила мэрия Москвы. В столице оно используется для связи горожан с властями – в программе можно загрузить сообщение о проблеме и фото. По сути, это сделано для устранения бюрократических проволочек и удобства людей. Те же цели преследует и мэрия Екатеринбурга. «Проект призван обеспечить взаимодействие горожан и власти без посредников. Это значительно сократит время на решение актуальных вопросов, касающихся улично-дорожной сети и общественного транспорта. Кроме того, «Активный Екатеринбург» – площадка для проведения общегородских и локальных голосований по широкому кругу вопросов», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Приложение доступно к скачиванию, в нем придется зарегистрироваться через «Госуслуги». Пока что функционал «Активного Екатеринбурга» неполный. Пожаловаться можно на неработающий светофор, на сломанный дорожный знак, на стершуюся разметку, на проблемную остановку общественного транспорта и на автобус, троллейбус или трамвай, который чем-то не устроил пассажира. Впрочем, в ближайшее время функционал добавится. «Мы планируем постепенно расширять возможности «Активного Екатеринбурга», подключая к системе все больше и больше сфер городского хозяйства, пока не охватим все без исключения. С учетом наработанного опыта в городах и регионах России приложение во второй половине 2022 года предложит пользователям «Магазин поощрений». Его идея проста: кто участвует в голосованиях, тот получает баллы, которые дают скидки на услуги организаций-партнеров проекта или интересные призы», – рассказал начальник департамента информполитики администрации Екатеринбурга Алексей Редин.

Напомним, приложение в Екатеринбурге появилось еще в 2020 году, до сего момента его тестировали на баги и недоработки, чтобы горожане смогли пользоваться системой полноценно и без сбоев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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