«Активный Екатеринбург» теперь доступен для гаджетов с iOS

Информационная система «Активный Екатеринбург» теперь включает в себя не только сайт, но и мобильное приложение, доступное для устройств на операционной системе iOS. Приложение для гаджетов на операционной системе Android будет запущено в ближайшее время.

В пресс-службе мэрии сообщили, что, скачав приложение, жители Екатеринбурга смогут принимать участие в опросах на темы городского хозяйства, сообщать о проблемах (неработающие светофоры, сломанные остановки, работа общественного транспорта и так далее) и получать обратную связь от городских чиновников. Также здесь можно знакомиться с новостями о жизни города и делиться ими в социальных сетях.

Как уже сообщал «Новый День», функционал системы будет развиваться. «Мы планируем постепенно расширять возможности «Активного Екатеринбурга», подключая к системе все больше и больше сфер городского хозяйства, пока не охватим все без исключения. С учетом наработанного опыта в городах и регионах России приложение во второй половине 2022 года предложит пользователям «Магазин поощрений». Его идея проста: кто участвует в голосованиях, тот получает баллы, которые дают скидки на услуги организаций-партнеров проекта или интересные призы», – рассказал начальник департамента информполитики администрации Екатеринбурга Алексей Редин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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