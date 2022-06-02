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Четверг, 2 июня 2022, 11:02 мск

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В Екатеринбурге эвакуировали СИЗО

В Екатеринбург эвакуировали СИЗО № 1 из-за сообщения о минировании. Из помещений вывели и сотрудников, и арестованных.

«Пока подробности инцидента не раскрываются, выполняются все предусмотренные в данном случае мероприятия, в том числе оперативные», – сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. Получить оперативный комментарий в ГУФСИН не удалось.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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