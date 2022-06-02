Люди, эвакуированные из СИЗО, вернулись обратно

В Екатеринбурге завершилась проверка СИЗО-1, начатая в связи с сообщением о минировании учреждения.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, в следственном изоляторе работали кинологи из СИЗО-1 и ИК-10, а также сотрудники Росгвардии. Взрывчатых веществ и других предметов, представляющих угрозу, не обнаружено. На время проверки СИЗО из него были эвакуированы 73 человека. Это персонал и граждане, пришедшие на свидания с родственниками. Следственно арестованные эвакуированы не были, подчеркивают в ГУФСИН. Сейчас учреждение работает в плановом режиме.

Как уже сообщал «Новый День», тревожное сообщение поступило несколько часов назад.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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