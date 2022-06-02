Екатеринбургские коммунисты открестились от депутата Пирожкова

Фракция КПРФ в Екатеринбургской думе исключила из своих рядов депутата Андрея Пирожкова.

Как говорится в заявлении коммунистов, Пирожков отказался голосовать за проект обращения думы к главе Екатеринбурга по поводу выбора места для размещения Краснознаменной группы. Мэрия предложила четыре площадки, среди которых не оказалось Плотинки, где прежде стоял памятник. В думе этот вопрос не прошел. Депутаты КПРФ указывают, что им не хватило всего одного голоса.

Партийцы предъявили Пирожкову и другие претензии. «Одна из главных претензий – это история с уклонением от армии. Имеющиеся судебные решения и представление прокурора области настолько однозначны, что попытки Пирожкова избежать службы наносят существенный ущерб не только его репутации. Плюс со стороны Андрея Пирожкова имеет место быть систематическое нарушение фракционной дисциплины, то есть голосование за антинародные решения солидарно с «Единой Россией» – заявил руководитель фракции Роман Ступников.

Отметим, что Пирожков уже давно конфликтует с руководством свердловского обкома КПРФ и не однократно голосовал против инициатив коммунистов. В прошлом году депутат в шутку распространил в соцсетях информацию, что собирается принять участие в праймериз «Единой России».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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