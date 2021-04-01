Екатеринбургский депутат-коммунист Пирожков мечтает попасть в «Единую Россию»

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков, избранный от КПРФ, заявил, что собирается пойти на праймериз «Единой России».

«С непоколебимой верою в милость Божию и в разум русского народа мы будем ждать от нового состава Государственной Думы осуществления ожиданий наших и внесения в законодательство страны соответствия с потребностями обновленной России. Иду за победой», – написал он в фейсбуке, приложив снимок у приемной «Единой России». Многие расценили заявление депутата как первоапрельскую шутку, однако в беседе с корреспондентом «Новый День» Пирожков заверил, что намерения у него серьезные.

«Около недели шли консультации, встречи – с руководством областного отделения партии и руководством области. Для меня самого все это неожиданно. Предложили выдвинуться по Чкаловскому району, предварительно пообещали поддержать», – прокомментировал он. Пирожков также уточнил, что только собирает документы на праймериз и готов подать их в крайний срок до понедельника (хотя выдвижение на предвыборы возможно до 29 апреля). На вопрос, почему заявление было сделано именно 1 апреля, депутат невозмутимо заявил, что «сегодня окончательно все решилось».

Пресс-секретарь регионального исполкома «Единой России» Максим Бестфатер подтвердил агентству, что Пирожков не сдавал документы на праймериз.

Отметим, что депутат Андрей Пирожков в последнее время активно одобряет инициативы партии власти. Так, он публично поддержал областной закон о реновации, хотя фракция КПРФ в заксобрании голосовала против него. Кроме того, молодой коммунист, будучи ярым сторонником возвращения прямых выборов мэра Екатеринбурга, без колебаний поддержал конкурсного главу Алексея Орлова, заявив, что тому «нужно дать кредит доверия».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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