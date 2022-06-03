Правительство РФ вложит 3 млрд рублей в облигации «Уральских авиалиний»

Правительство РФ приняло решение финансово поддержать российских авиаперевозчиков в условиях внешних санкций.

В связи с этим председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о покупке облигаций авиакомпании «Уральские авиалинии» на 3 млрд рублей. Для этого будут задействованы средства Фонда национального благосостояния. «Подписанный документ – часть комплекса мер Правительства по обеспечению развития российской экономики», – говорится на официальном сайте федерального кабмина.

Как уже сообщал «Новый День», в летнем расписании «Уральских авиалиний» появились новые прямые рейсы из Екатеринбурга. Уже в июне можно будет улететь в Грозный, Махачкалу, Владивосток, Горно-Алтайск и на Иссык-Куль. Все эти направления сейчас пользуются большой популярностью у туристов.

Кроме «Уральских авиалиний», правительство решило подержать авиакомпании «Сибирь» и «Аврора».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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