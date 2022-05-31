«Уральские авиалинии» рассказали о новых рейсах лета-2022

В летнем расписании «Уральских авиалиний» появились новые прямые рейсы из Екатеринбурга. Уже в июне можно будет улететь в Грозный, Махачкалу, Владивосток, Горно-Алтайск и на Иссык-Куль. Все направления в этом году пользуются большой популярностью у туристов.

Как рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний», с 9 июня стартует беспосадочный прямой рейс во Владивосток, с этой же даты будут доступны прямые вылеты на Алтай (Горно-Алтайск – по понедельникам и четвергам). С 10 июня перевозчик запускает рейсы в Махачкалу (понедельник, четверг), в Грозный (понедельник, пятница), Иссык-Куль (понедельник, пятница). Представители турбизнеса ранее рассказывали «Новому Дню», что Дагестан и Чечня в этом году пользуются большой популярностью у туристов, а прямые перелеты сделают отдых еще удобнее и дешевле.

Кроме того, в летнем расписании у «Уральских авиалиний» появились новые рейсы из Санкт-Петербурга (в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Иссык-Куль) и из Москвы (Грозный, Архангельск, Махачкала, Владикавказ, Горно-Алтайск, Сочи и Калининград).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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