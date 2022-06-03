В озере под Екатеринбургом утонул подросток

На озере Малый Исток под Екатеринбургом вчера днем утонул ребенок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, несколько подростков ныряли в водоем, взрослых рядом не было. После очередного прыжка в воду один из ребят не выплыл. Прибывшие на место спасатели нашли тело ребенка спустя два часа.

В ведомстве напомнили, что купание в непредназначенных для этого местах опасно для жизни. Сейчас в Свердловской области признаны безопасными только два пляжа: городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске и пляж санатория «Гранатовая бухта» на берегу Верхнесысертского пруда.

«Особенно опасна вода для несовершеннолетних без присмотра взрослых. Дети не понимают опасности, которой подвергают себя, купаясь в непредназначенных для этого местах, а при возникновении угрозы жизни, даже находясь в компании сверстников, не всегда способны оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры по спасению товарища», – сообщили в МЧС.

В этом летнем сезоне это первый трагический случай на воде. В прошлом году в Екатеринбурге утонули 10 человек, в том числе один ребенок.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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