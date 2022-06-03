Утонувший под Екатеринбургом мальчик попал в сильное течение

Появились подробности гибели 14-летнего мальчика на озере в Малом Истоке под Екатеринбургом.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, накануне днем группа детей в возрасте 12-14 лет без сопровождения взрослых находилась в районе гидротехнического сооружения на водоеме. Несмотря на то, что вода была холодной, подростки решили искупаться. Они прыгали в воду. Мальчик, который погиб, не имел достаточных навыков плавания, но тоже прыгнул в воду и попал в сильное течение. Его тело нашли спасатели в 18:00 после обследования акватории.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции ОП № 6 и руководители городского отдела по делам несовершеннолетних. «Ранее сотрудники полиции и другие субъекты профилактики неоднократно доводили информацию о необходимости ограничить бесконтрольное нахождение детей на водоемах. К сожалению, в данном случае законные представители не знали, где находится их ребенок», – уточнили в УМВД.

Следственный отдел по Октябрьскому районе проводит проверку по факту трагического инцидента. Следователи опрашивают очевидцев, родственников погибшего мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК.

Ранее в региональном управлении МЧС отмечали, что в Свердловской области признаны безопасными только два пляжа – в Новоуральске и Сысерти. На остальных водоемах установлены аншлаги «Купание запрещено», но их нередко игнорируют дети и взрослые.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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