Детей в городских лагерях будут учить патриотизму: их ждут конкурсы военной песни и военно-спортивные игры

В этом году во многих школьных лагерях Свердловской области организованы тематические смены патриотической направленности, в других – пройдут специальные занятия на тему России, государственной символики и так далее. Детей ждут конкурсы военно-патриотической песни под гитару и спортивные игры «На страже России».

Как рассказали «Новому Дню» педагоги некоторых школ, рекомендации были даны еще весной «на высшем уровне».

«Да, действительно, были рекомендации включить в программы лагерей патриотическую составляющую. Каждый, конечно, понял это по-своему. В некоторых школах будут прямо патриотические смены. В нашей такого не будет, но будут отдельные элементы. Например, перед 12 июня, Днем России, мы должны будем провести урок: показать запись от Минпросвещения, провести беседу про флаг России, про традиции и всякое такое. В остальном программа в нашем лагере будет обычной: спортивные игры, квесты, конкурсы вокала и рисунков – все, как в прошлые годы», – рассказала «Новому Дню» педагог одной из школ Екатеринбурга Наталья.

Действительно, еще в апреле департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России направил в школы рекомендации с 1 июня 2022 года в лагерях проводить обязательные уроки «Россия – страна возможностей» (с приложением программы урока, видеоролика). Также рекомендовано устроить цикл мероприятий «Беседы о важном».

«Новый День» изучил несколько программ детских лагерей (есть в открытом доступе) и убедился: патриотических мероприятий будет немало. Так, в лагере школы № 1 Екатеринбурга первая смена вся будет «патриотической направленности», называется она «Моя Родина – Россия».

«Программа лагерной смены направлена на актуализацию гражданской позиции подрастающего поколения, основанная на ценностях патриотизма и социальной ответственности, а также на выявление и поддержку талантливых детей», – говорится на сайте школы № 1.

Детей ждут конкурс стихов о героях Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир!», фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни под гитару «Поет гитара о войне», спортивная полоса препятствий «На страже Родины», военно-спортивная игра «Готов служить России», военно-туристический квест «Капсула времени» и так далее.

В Ирбите похожая программа – в лагере при школе № 5. Там смена называется «Моя страна – моя Россия». В Новоуральске патриотическая смена «Велика Россия наша и талантлив наш народ» сейчас идет в лагере на базе лицея № 56. Дети изучают «особенности Родины», имена знаменитых людей, достопримечательности. И таких примеров – десятки по всей Свердловской области.

Напомним, с 1 сентября в школах Свердловской области (для начала – в первых и пятых классах) начнут вводить новый образовательный стандарт. Он, помимо прочих изменений, также предполагает усиление воспитательной роли школы, акцент на патриотизме.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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