Патриотизм и финансы с 1 класса: в минобразования рассказали, что изменится в школах с введением нового стандарта

С 1 сентября 2022 года в первых и пятых классах свердловских школ начнут вводить обновленные стандарты образования. Упор сделают на патриотическом воспитании, историческом просвещении и финансовой грамотности, а вот второй иностранный станет необязательным. Что ждет будущих первоклашек, чем новый стандарт отличается от предыдущего и зачем вообще его менять? Об этом «Новый День» поговорил с начальником отдела общего образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Натальей Ивановной Сокольской.

– Чем новый стандарт (ФГОС) для младшей и средней школы принципиально отличается от предыдущего? Появятся ли предметы, которые раньше в школах не изучали?

– Этот стандарт называется обновленным, потому что это не кардинальная переработка ФГОС, а уточнение, определение новых акцентов. И это коснется только стандартов для начальной и основной школы, но не затронет 10 и 11 классы. С 1 сентября 2022 года в Свердловской области стандарт будет введен в 1 и 5 классах, затем постепенно на него перейдут все классы начального и среднего звена. Завершить переход на обновленный ФГОС 1-9 классы должны к 1 сентября 2024 года.

В чем принципиальная особенность стандартов? В них уточнены требования к каждому предмету, чего очень не хватало в действующем стандарте, где требования были общими, «рамочными», прописанными сразу на весь уровень общего образования (что необходимо изучить, чем владеть к окончанию 4 или 9 класса). В обновленных стандартах педагогу будет удобнее ориентироваться, так как требования конкретизированы по уровню каждого класса на ступени: чему я должен научить ребенка к концу 1 класса, к концу 8 класса? Приведу упрощенный пример с математикой. Раньше в стандарте говорилось: ребенок должен к концу первого класса знать правила арифметических действий. В обновленном написано: ребенок должен складывать и вычитать в пределах сотни. Еще вводится понятие «учебный курс». Время диктует новые стандарты, и сейчас внутри математики нужны более нишевые курсы, которые раньше могли быть просто разделами. Понятие учебного курса упаковывает эти разделы. Например, есть образовательная область «математика». В начальной школе – это предмет «математика». Но чем старше становится ребенок, тем больше эта математика трансформируется в точечные учебные курсы: «Алгебра», «Геометрия», «Теория вероятности и анализа», «Статистика» и так далее. Если раньше мы двигались от простого к сложному, то теперь даже со сложными предметами дети знакомятся заранее, просто в упрощенной адаптированной форме. Иными словами, точку, луч, прямую дети проходят еще в начальной школе, но потом изучают их уже в отдельной дисциплине – тригонометрии.

И во всех школах эти учебные курсы будут обязательны, все будут жить по этим программам. К нам раньше поступало много жалоб от родителей, что при переводе из одного учреждения в другое ребенок сталкивается с проблемой: в одной школе тему уже проходили, в этой еще не начинали. Обновленный стандарт должен устранить такие диссонансы.

– Насколько я понимаю, изучение теории вероятности и статистики с начальной школы – это тоже новшество стандарта?

– Элементы этого учебного курса были и раньше, они включены в материалы итоговой аттестации. Дети изучали понятия «среднее арифметическое», как рассчитывается «средневзвешенное», «медиальное значение» и так далее. В обновленном ФГОС все это структурировано и выведено в содержание отдельного учебного курса. Но повторюсь – это не новый предмет, это будет изучаться в рамках образовательной области и предмета «математика», а как именно – выбор школы. Предметы могут называться по-прежнему, но их содержание определяется обновленным стандартом.

– Построение учебных программ – это больше внутренняя кухня школ. Но какие изменения увидят родители и дети на практике?

– Кардинальных моментов, которые развернут образование на 180 градусов, не будет. Но будут новые акценты. Акцент на патриотическое воспитание и историческое просвещение, акцент на финансовую грамотность. В целом пойдет усиление воспитательной роли образовательного процесса. В каждой школе должна будет появиться программа воспитания, раньше такого всеобъемлющего документа не было. Патриотическое воспитание и раньше являлось одной из важных задач школы. Но теперь воспитание будет более органично встроено в образовательную программу школы. Например, на истории проходим восстание Пугачева, в это же время подключается литература (Пушкин, «Капитанская дочка»), и параллельно тема восстаний обсуждается с педагогом на внешкольных занятиях. То есть образование и воспитание разделяться не будет, это еще одна цель ФГОС.

– Разговор о введении в школах финансовой грамотности идет давно. Что изменит стандарт? Как и чему будут учить детей?

– Обновленный стандарт закрепляет, что элементы финансовой грамотности вводятся с первого класса. Это вызвано реальной жизненной необходимостью: сегодня у многих детей есть банковские карты, они видят, как много расчетов совершается при помощи карт, что есть кредиты, ипотеки, досрочные погашения. Элементы финграмотности изучались и раньше с первого класса в рамках математики, ОБЖ, затем – в рамках обществознания и других предметов. В каких-то школах отдельный курс был по экономике, но это был выбор школы и ее возможностей.

Сегодня обновленные стандарты вводят содержательную линию обучения финансовой грамотности с 1 по 9 класс – и именно обязательную для всех школ. Причем задача школы – не только рассказать ребенку про финансовые процессы, но и переложить знания на практику жизни, дать понимание, как это работает. Если посмотрим на примере той же ипотеки, изучать такие вещи будут и на математике (проценты, переплаты), и на обществознании (что такое договор, какие могут быть подводные камни). И учебные программы должны быть изменены таким образом, чтобы знания сопоставлялись: до изучения общего понятия процентов не затрагивать более сложные понятия, иначе ребенок не поймет.

– Вы говорите, что школы, у которых была возможность, уже ввели финансовую грамотность. Как такая возможность появится вдруг у остальных школ? Откуда возьмутся квалифицированные педагоги?

– Под обновленные ФГОС меняются все рабочие программы педагогов, под рабочие программы появятся новые учебники. Например, в математике линия финграмотности будет затрагиваться через задачи: посчитать не просто процент, а сложный банковский процент по ипотеке. И даже если у удаленной какой-то школы не будет рядом финансового аналитика, самые простейшие инструменты для работы будут в учебниках. Сейчас, конечно, абсолютно у всех школ есть интернет. Кроме того, на сайте Минфина РФ размещены все методические материалы для учителей, в Свердловской области есть региональный центр финансовой грамотности, который курирует региональные мероприятия и программы, проводятся мероприятия в школах.

– Насколько я поняла, обновленный ФГОС делает необязательным изучение второго иностранного языка в школах. Так ли это? А сейчас в 100% школ есть второй иностранный?

– Сейчас в рамках действующего ФГОС, второй иностранный язык обязателен. И он есть в 100% школ Свердловской области. С каким качеством школы дают его, каким образом – это другой вопрос. В действующем стандарте нет требования, сколько часов должен быть в учебном плане второй иностранный язык, в каком классе, главное – чтобы он был на второй ступени образования.

В обновленном стандарте второй иностранный язык также входит в перечень обязательных предметов. Но его изучение осуществляется по желанию родителей и при наличии условий в самой школе. Поэтому с переходом на обновленный ФГОС можно сказать с уверенностью: второй иностранный будет не во всех школах. Просто выбирать второй язык будут в тех школах, где в данный момент будут возможности и условия его преподавать. Скорее всего, в школе в отдаленной территории сложно найти учителя по китайскому или испанскому, поэтому никто требовать этого не будет.

– Что будет нового в патриотическом воспитании с первого класса? Будут какие-то внеклассные занятия, классные часы? Кто возьмет на себя эту нагрузку?

– По патриотическому воспитанию будет несколько разных проектов. Например, Свердловская область заявилась на участие в федеральном пилоте «Советники директора по воспитанию». В каждой школе на конкурсной основе на такие должности будут приняты педагоги из числа уже работающих или новых сотрудников. Советник будет заниматься именно патриотическим воспитанием детей.

Кроме этого, с нового учебного года в соответствии с федеральными рекомендациями в школах будет введена традиция поднятия флага России. Появились содержательные рекомендации по изучению государственной символики в рамках разных предметов учебного плана, начиная с первого класса. История флага, гимна, герба, геральдические особенности и так далее. Дети в начальной школе будут изучать это в рамках окружающего мира, музыки (гимн), ИЗО (можно рисовать элементы символики). В более старших классах – в предметах «История», «Обществознание», на внеурочных мероприятиях, например, посещение парка «Россия – моя история».

В рамках патриотического воспитания запускается проект «Разговор о главном». На классных часах или общешкольных мероприятиях педагоги будут обсуждать с учениками актуальные темы и новости. Рубрика будет еженедельной. Потому что сейчас новости школьники обсуждают в своем круге, с юношеским максимализмом, иногда очень наивно. Мы предлагаем, чтобы такие вопросы обсуждались с педагогами, у которых есть социальный и профессиональный опыт.

– Родители переживают, что обновленный ФГОС увеличит нагрузку на детей. Обоснованы переживания?

– У нас есть СанПиНы, которые определяют предельное количество часов учебной нагрузки по каждому классу. Больше этой нагрузки школа не дает, и обновленный стандарт в этом плане ничего не поменяет. А что сверху – это уже желание родителя, внеклассные и дополнительные занятия.

– А учителям придется переучиваться под обновленные стандарты?

– Да, с осени 2021 года учителя будущих 1 и 5 классов, которые первыми начнут обучение по обновленным стандартам, проходят повышение квалификации. Им не придется глобально пересматривать свои знания, но они должны знать, на какие акценты ориентирован обновленный ФГОС, как составить свою новую рабочую программу, воспитательную программу для класса. Кроме того, на основе ФГОС полностью обновятся образовательные программы школ. Их школы должны будут опубликовать до начала нового учебного года на своих сайтах, чтобы родители могли ознакомиться с их содержанием еще до начала нового учебного года. Родитель будет видеть: что и в каком классе ребенок будет изучать, с какими знаниями, компетенциями должен подойти к концу года.

– Ходят слухи, что Россия может уйти от Болонской системы образования, с которой начинались ОГЭ и ЕГЭ. Есть ли для этого предпосылки?

– Конечно, это вопросы, которые решаются на федеральном уровне. Мы здесь прогнозов дать не можем. По ЕГЭ и ОГЭ никаких законопроектов на федеральном уровне в настоящее время нет. По законодательству, в сентябре 2022 года школьники должны быть информированы о порядке итоговой аттестации, которая будет в мае-июне 2023 года. Если до сентября никаких документов принято не будет, то по итогам нового учебного года выпускники будут сдавать экзамены по-прежнему.

Что касается Болонского соглашения в целом, то пока система образования работает в его рамках и регламентах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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