Рособрнадзор будет оценивать эффективность воспитательной деятельности в школах

Федеральная служба надзора в сфере образования и науки запустит программу для оценки эффективности воспитательной деятельности в школах. Обкатывать ее будут в регионах. В ближайшее время образовательные учреждения получат письма с предложением поучаствовать в исследовании.

Об этом рассказала член общественного совета при Рособрнадзоре и куратор проекта Наталья Алтынникова на Всероссийском образовательном форуме Всемирного русского народного собора в Екатеринбурге. Цель программы – понять, что не так в воспитательной деятельности, раз в школах по-прежнему «есть буллинг, троллинг, массовые драки, суицид и правонарушения».

Рособрнадзор сформирует показатель оценки эффективности воспитательного процесса, а затем проведет социологические исследования в школах и проверит компетенции учеников. Свой профиль личностных результатов получит каждый ученик – он может быть низким, базовым или высоким. Увидеть результат смогут и педагоги. Таким образом, это позволит оценить программы, реализующиеся в школах, и исправить их. В идеале все образовательные учреждения должны пройти базовый уровень эффективности воспитательной деятельности.

«Мы хотим снизить документарную нагрузку на учителя, осталось всего пять документов, которые могут потребовать от него. Меня часто спрашивают министры – а как же отчеты о воспитателей деятельности? А что они дают, эти отчеты? Поэтому мы и проводим это исследование», – прокомментировала Наталья Алтынникова.

Напомним, с начала текущего учебного года в школах по всей России введены обновленные стандарты образования. ФГОС предусматривает «усиление воспитательной роли образовательного процесса». В каждой школе должна была появиться программа воспитания – и не только патриотического.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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