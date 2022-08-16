Для свердловских школ нашли и обучили 840 советников по воспитанию

С 1 сентября в школах Свердловской области появится новая должность – советник директора по воспитанию. Сейчас нашли уже 840 педагогов на 1050 школ. Они будут заниматься с детьми внеклассными проектами и проводить патриотические занятия.

«По итогам открытого конкурса «Навигатор детства 2.0» для работы в свердловских школах советниками директора по воспитанию было отобрано 840 педагогов. Все они прошли программу повышения квалификации в объеме более 100 часов. Советники займутся навигацией среди множества конкурсов и проектов, созданных и реализованных для молодежи», – сообщили «Новому Дню» в министерстве образования региона.

Для советников по воспитанию в более чем 800 школах открыли «центры детских инициатив». По замыслу минобразования, в этих центрах дети будут заниматься собственными внеклассными проектами, встречаться с представителями детских и молодежных объединений. Советники по воспитанию будут вести там внеурочную деятельность, в том числе в патриотическом направлении.

Всего в области – 1050 школ. Будут ли создавать центры в оставшихся 210, «Новому Дню» не ответили.

Как уже сообщалось, с 1 сентября 2022 года в первых и пятых классах свердловских школ начнут вводить обновленные стандарты образования. Упор сделают на патриотическом воспитании, историческом просвещении и финансовой грамотности, а вот второй иностранный станет необязательным.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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