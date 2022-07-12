В свердловские школы закупят более тысячи флагов России для выполнения поручения Путина

С 1 сентября во всех российских школах утро будет начинаться с поднятия государственного флага РФ. В Свердловской области на закупку флагштоков и флагов будет потрачено порядка 7 миллионов рублей. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

«Программа по оснащению образовательных организаций атрибутикой для патриотического воспитания – флагштоками и флагами – рассчитана до 2023 года включительно. Мероприятия будут реализованы на принципах софинансирования – из областного бюджета планируется направить порядка семи миллионов рублей. По предварительным расчетам потребуется закупить чуть более тысячи таких комплектов», – рассказали в министерстве. Кроме того, в будущем учебном году в свердловских школах и колледжах появятся советники по воспитанию. Как пояснили в минобразования, для работы в новой должности будут отобраны педагоги, победившие в открытом конкурсе «Навигаторы детства 2.0». Перед тем, как приступить к обязанностям, советники пройдут 106 часов обучения по программе повышения квалификации «Патриотическое воспитание граждан».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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