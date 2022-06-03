В Свердловской области ожидаются летние заморозки

В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение о заморозках. В ночное время 4 и 5 июня в некоторых районах прогнозируется понижение температуры до -3 градусов в воздухе и на поверхности почвы.

Кратковременное похолодание ожидается по всей Свердловской области в ближайшие дни. Днем температура воздуха будет прогреваться до +20 градусов, а ночью снижаться до +6. Вероятны кратковременные дожди и грозы. Ранее главный синоптик региона Галина Шепоренко дала прогноз, каким будет лето на Урале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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