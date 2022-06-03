Синоптик дала прогноз на лето-2022

Главный синоптик Уральского метеобюро Галина Шепоренко дала прогноз на лето. Она предупредила, что он не стопроцентный, но имеет некую долю вероятности. «На Урале, да и на большей части РФ, лето будет несколько теплее нормы, вероятность до 75%, что теплее будет на севере УрФО, в южной части – тоже теплее, но вероятность пониже, 50-65%. Количество осадков более неопределенное, на севере меньше осадков, в южной части, с небольшой долей вероятности, будет или дефицит, или близко к норме», – сказала она.

По словам Шепоренко, теплым будет и июнь, правда, надо пережить заморозки, которые будут в первой половине месяца, а во второй будет хорошая погода, близкая к норме. Днем воздух будет прогреваться до +25 °C и выше.

Каким будет лето-2022. Прогноз синоптика

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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