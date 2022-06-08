Ночью на Екатеринбург обрушится гроза с мощным ветром

В Екатеринбурге предстоящей ночью ожидается ухудшение погоды. Региональное управление МЧС России предупредило о том, что в городе пройдет гроза, очень сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее главный синоптик уральского метеобюро Галина Шепоренко сообщала, что июнь будет теплым со второй половины месяца, когда придет хорошая погода, близкая к норме. Днем воздух будет прогреваться до +25 °C и выше.

Екатеринбург, Елена Сычева

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