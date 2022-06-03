В Екатеринбурге проверили батуты: из трех выпустили воздух сразу (ФОТО)

Сразу три небезопасных батута прекратили свою деятельность сегодня по итогам проверочного рейда, который прошел в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ревизоры из администрации города и «Единой России» побывали в трех точках: в парке Камвольного комбината и в двух парках около ТЦ «Дирижабль». Батуты в двух первых, принадлежащие одному и тому же предпринимателю Ибрагиму, оказались небезопасными.

Об обнаруженных нарушениях «Новому Дню» рассказала Мария Кондратьева, главный специалист городского комитета по организации бытового обслуживания населения. По ее словам, батут не был целым даже визуально, его покров был поврежден, из него постоянно выходил воздух. «Такой аттракцион не справится с весом даже самого маленького ребенка, конструкция будет продавливаться и может перевернуться», – отметила она. Также ее поразила некомпетентность оператора батута: «Он вообще не понимал, что он там делает. Не знал, сколько детей у него находится внутри, и не заметил бы, если бы ребенок там внутри за что-то зацепился».

Компетентность персонала, подчеркнула чиновница, одно из самых главных условий безопасности батутов, но у некоторых сотрудников даже нет должностной инструкции. Они не знают, например, что на батут нельзя допускать детей ростом меньше 90 см, при этом возле аттракционов нет ростомеров. Также распространенные нарушения – отсутствие ограждений, провода, не прикрытые кабельными каналами, плохие крепления. По настоянию участников рейда из трех проблемных батутов сразу же выпустили воздух. Как это было – смотрите немного позже в нашем видеосюжете.

«У объектов есть ограждения, но они не соответствуют требованиям безопасности: отсутствуют документы, трудовые договоры с работниками, журналы инструктажа и многое другое. По факту всего увиденного мы обратимся в прокуратуру Екатеринбурга и в министерство агропромышленного комплекса, чтобы они организовали проверочные мероприятия в отношении данного предпринимателя», – резюмировал региональный координатор проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Дмитрий Чукреев.

Добавим, в Екатеринбурге на сегодняшний день установлено уже около 30 подобных аттракционов.

Как уже сообщал «Новый День», на Урале «батутный сезон» еще только начинается, но родители уже переживают: некоторые аттракционы не закреплены, на других сразу прыгают по 30 человек, хотя разрешено максимум 10, где-то организаторы не следят за теми, кто находится внутри, и более старшие дети буквально прыгают по малышам, некоторые владельцы не убирали батуты даже в прошлые выходные, когда порывы ветра достигали 18 м/с. В Свердловской области в этом году неизвестно о каких-то ЧП, но они уже случались в других регионах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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