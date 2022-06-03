Сотрясения мозга, сломанные позвоночники: к чему приводят трагедии на батуте

Практически во всех парках и на людных улицах Екатеринбурга появились батуты. Для детей это веселье, родители получают пару минут «на себя» – но, к сожалению, владельцы аттракционов не всегда следят за их безопасностью. Какими могут быть последствия – в обзоре «Нового Дня».

На Урале «батутный сезон» еще только начинается, но родители уже переживают: некоторые аттракционы не закреплены, на других сразу прыгают по 30 человек, хотя разрешено максимум 10, где-то организаторы не следят за теми, кто находится внутри, и более старшие дети буквально прыгают по малышам, некоторые владельцы не убирали батуты даже в прошлые выходные, когда порывы ветра достигали 18 м/с. В Свердловской области в этом году неизвестно о каких-то ЧП, но они уже случались в других регионах.

Накануне в Сочи травмы на аттракционе получила девушка. В момент, когда она прыгала на батуте, оборвался тросик. Пострадавшая сломала руку, сообщает «Новая Кубань».

В Оренбурге маленькая девочка вывихнула руку, прыгая на батуте, пишет «АиФ» Ребенка в больницу привез папа, о деталях случившегося не сообщается. В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка получила перелом четырех позвонков после посещения развлекательного парка. В поселке Краснообск (Новосибирская область) повредил позвоночник семилетний мальчик.

Год назад в Барнауле взлетел на воздух батут с детьми, а затем рухнул на трамвайные рельсы. Серьезно пострадали две девочки, одной из них пришлось заново учиться говорить. У нее были сломаны кости черепа, мама сразу после случившегося узнала ребенка только по одежде, лицо было в крови. Спустя год после трагедии мать рассказала о состоянии ребенка: дочь до сих пор на инвалидности, первые два месяца вообще не говорила и не слышала. Расследование по уголовному делу еще продолжается.

В Шадринске владелец батута не установил ограничительную сетку, ребенок, прыгая, перевалился через борт батута, упал и получил перелом предплечья со смещением. По ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» он отработает 320 часов работ и выплатит 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Часто происшествия на батуте заканчиваются административными штрафами для владельцев конструкций. Так, челябинский бизнесмен заплатит 80 тысяч рублей за неудачное сальто ребенка – мальчик приземлился на металлический элемент конструкции. Результатом неудачного приземления стали перелом верхней челюсти, вывих зубов и сквозная рвано-ушибленная рана верхней губы.

Иногда дела и вовсе закрывают. В Тольятти в День защиты детей порывом ветра отнесло один батут на другой. Пострадали двое детей шести и восьми лет. Главный инженер фирмы, которая эксплуатировала опасный аттракцион, возместил ущерб семьям малышей, и уголовное дело, которое было возбуждено в отношении него – также по 238 УК РФ, – было закрыто. Кто и как отвечает за травмы детей, «Новый День» рассказывал ранее.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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