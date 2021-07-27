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Вторник, 27 июля 2021, 14:45 мск

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Король батутов пригрозил губернатору. Ретроспектива трагедий на надувных аттракционах

На этой неделе свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что участки под размещение надувных батутов прекратят сдавать в аренду безвозмездно. По мнению чиновников, это должно сделать бизнес нерентабельным – тогда аттракционов станет меньше. В ответ на это король батутов – предприниматель Максим Пыцко, экс-сотрудник Министерства по управлению госимуществом Свердловской области, пригрозил главе региона, что поставит аттракцион прямо у Дома Севастьянова. «Мы уйдем на другой участок, например, на нашумевший сквер на Драме, у нас на него тоже есть разрешение. Если нас подвинут и оттуда, то можем появиться у входа в резиденцию губернатора – этот участок нам тоже предоставлен», – сказал Пыцко в эфире радиостанции «Эхо Москвы – Екатеринбург».

Отметим, что вопрос размещения батутов заключается не только в том, насколько они эстетичны в современном городском пейзаже, но и в том, насколько они безопасны. В России и ближнем зарубежье было уже немало трагедий, когда дети калечились и гибли на надувных конструкциях. Как правило, они плохо закреплены, поэтому могут перевернуться от сильного порыва ветра, погребя под собой детей, либо лопнуть и сдуться – с тем же плачевным результатом.

Так, в мае этого года в Барнауле сорвался с крепления и взлетел в воздух вместе с детьми надувной батут. Двое из четверых детей не успел выбраться – девочек с большой высоты бросило на трамвайные рельсы, обе побывали в реанимации, одна из пострадавших, четырехлетняя Вика, заново учится говорить. Владелица батута под домашним арестом, в отношении нее возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Двумя годами ранее, в мае 2019 года, ветром подняло батут в Улан-Удэ. По словам очевидцев, на высоту третьего этажа. Тогда на ней находились пятеро детей от 3 до 7 лет. Все они так же попали в реанимацию, а в отношении хозяев аттракциона было возбуждено уголовное дело по 238 УК РФ. В ходе расследования выяснилось, что батут привязали бельевыми веревками к автопокрышкам, залитым бетоном.

В мае того же года трагедия произошла в Казахстане – там в Караганде сильный ветер перевернул надувной батут. Два ребенка получили переломы и были госпитализированы, а еще один – 11-летний Борис – погиб на месте. Ребенок ударился головой об землю. Еще один парень – 15 лет – пострадал косвенно. Летящий батут сшиб киоск, которым придавило подростка, который теперь может передвигаться только с тросточкой. Следствие и суд впоследствии установили, что батут работал без разрешительных документов, к тому же он был закреплен всего на 10 петель из 26 положенных. Владельцу назначили пять лет колонии, его жене – совладелице смертельного аттракциона – четыре года колонии с отсрочкой на пять лет, поскольку она воспитывает малолетних детей.

В июне 2019 года похожий инцидент произошел в Тольятти в День защиты детей. Порыв ветра швырнул один батут на другой. По счастью, обошлось без погибших, но пострадали двое детей шести и восьми лет. Главный инженер фирмы, которая эксплуатировала опасный аттракцион, возместил ущерб семьям малышей, и уголовное дело, которое было возбуждено в отношении него – также по 238 УК РФ – было закрыто.

Наконец, также в июне 2019 года в Ярославской области батут сдуло ветром. В тот момент на аттракционе находилась двухлетняя девочка, которую выбросило на проезжую часть. Малышку госпитализировали – с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами ребер, пневмотораксом и травматическим шоком она была доставлена в реанимацию. Позднее следователи установили, что батут был неправильно закреплен. В отношении 35-летней хозяйки аттракциона возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако в итоге она получила только условный срок – 2 года и 6 месяцев.

Отметим, что ранее «Новый День» проводил собственную проверку, как на батутах следят за соблюдением техники безопасности. Выяснилось, что чаще всего все сводится к формальным вещам – посетителей просят снять обувь, часы, и тому подобное. При этом сами опасные конструкции, действительно, часто плохо закреплены.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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