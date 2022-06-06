Уральским мусульманам посоветовали привиться перед хаджем

Роспотребнадзор рекомендовал уральским мусульманам, которые планируют совершить хадж, заранее сделать прививки от менингита и Covid-19. Религиозное паломничество в этом году состоится в Саудовской Аравии с 7 по 12 июля.

В ведомстве пояснили, что при вылете с территории России в аэропорту паломники должны показать сотрудникам Роспотребнадзора международные сертификаты о вакцинации против указанных инфекций, а также справку с отрицательным результатом теста на Covid-19. Аналогичный пакет документов туристам необходимо предъявить по требованию властей Саудовской Аравии.

«Во время совершения хаджа во всех закрытых и открытых местах обязательно соблюдение масочного режима», – добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Где еще туристам понадобится QR-код о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, можно почитать здесь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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