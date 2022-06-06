российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 июня 2022, 11:28 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Уральским мусульманам посоветовали привиться перед хаджем

Роспотребнадзор рекомендовал уральским мусульманам, которые планируют совершить хадж, заранее сделать прививки от менингита и Covid-19. Религиозное паломничество в этом году состоится в Саудовской Аравии с 7 по 12 июля.

В ведомстве пояснили, что при вылете с территории России в аэропорту паломники должны показать сотрудникам Роспотребнадзора международные сертификаты о вакцинации против указанных инфекций, а также справку с отрицательным результатом теста на Covid-19. Аналогичный пакет документов туристам необходимо предъявить по требованию властей Саудовской Аравии.

«Во время совершения хаджа во всех закрытых и открытых местах обязательно соблюдение масочного режима», – добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Где еще туристам понадобится QR-код о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, можно почитать здесь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Коронавирус отступает, но QR-код или ПЦР-тест вам еще понадобится: напоминаем, где

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия,