Коронавирус отступает, но QR-код или ПЦР-тест вам еще понадобится: напоминаем, где

Все страны мира постепенно снимают либо ослабляют коронавирусные ограничения. Но QR-код о полном курсе вакцинации либо результат ПЦР-теста на Covid-19 все еще требуют при перелетах в некоторые страны, по возвращении в Россию, а также при плановой госпитализации в стационар.

Многие страны мира уже отменили требование предъявить справку о вакцинации либо результат ПЦР-теста. По данным на 6 июня, без этих документов пускают популярные у россиян летом Турция, Греция (до 31 августа), Болгария, Кипр; а также Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Хорватия, Япония (с 10 июня).

Но есть из летних направлений и такие, где по-прежнему потребуются QR-коды и ПЦР-тест. Например, из Екатеринбурга напрямую туристы летают отдыхать в ОАЭ и Казахстан, через Москву – в Египет. Все три страны популярны в этом сезоне, и везде нужны документы, которые подтверждают Covid-безопасность гостей.

Также не стоит забывать, что до сих пор действует требование Роспотребнадзора, по которому, вернувшись в Россию, каждый турист должен заполнить соответствующую анкету на «Госуслугах» (либо на борту самолета). Для вакцинированных граждан этого достаточно. Если вы не привиты, либо привиты более года назад, придется сдавать ПЦР-тест и загружать результат на портал госуслуг. Это касается и детей.

Кроме того, справку о вакцинации либо результат тестирования по-прежнему просят предоставить при плановой госпитализации в государственные больницы. А вот некоторые частные клиники такую практику уже отменили.

Напомним, с 4 июня в Свердловской области прекращен масочный режим, который действовал более 2 лет – с 18 марта 2020 года. В сутки сейчас выявляется чуть более 100 новых случаев Covid-19, случаев смерти в последние дни не было.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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